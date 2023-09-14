В Самарской области планируют запустить крупный логистический центр Wildberries

Крупный центр планируют запустить до конца года. Фото: минэкономразвития СО

В логистическом парке Новосемейкино Самарской области приступили к активному строительству одного из крупнейших логистических центров Wildberries. Его планируют запустить до конца текущего года.

Стройплощадку посетил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

- Этот центр будет обслуживать целый ряд регионов, используя грамотные логистические возможности Самарской области. Целью нашей встречи с инвестором стала, что называется, «сверка часов» по строительству этого мега-комплекса, - отметил Дмитрий Богданов.

По словам представителей компании-инвестора, все работы идут по плану. До конца года комплекс будет готов к старту работы. На данный момент идет монтаж каркаса и инженерных систем. Все материалы закупят у местных поставщиков. Площадь нового объекта превысит 180 000 квадратных метров. Строительство центра даст позитивный эффект для бизнеса региона. Условия для развития этой создают, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».