Мошенники начали предлагать россиянам «обновить» деньги на счете

Мошенники продолжают придумывать новые схемы обмана людей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России появилась новая схема мошенничества. Теперь аферисты предлагают людям «обновить» деньги на счете для дополнительной защиты. При этом они гарантируют возврат средств, страховку и даже повышенную доходность по вкладу. На самом деле цель преступников — выманить чужие сбережения через перевод в банкомате.

Так, мошенники звонят потенциальным жертвам с неизвестного номера и представляются сотрудниками банка. Они сообщают о подозрительных операциях на счете клиента. Для убедительности даже присылают поддельные документы, маскируя их под официальный бланк банка с логотипом и печатью.

Собеседники уверяют человека, что тот якобы стал жертвой мошенников, и советуют ему обновить единый лицевой счет для дополнительной защиты. Также они предлагают застраховать любую сумму свыше тысячи рублей за счет «резервного фонда банка», а в качестве компенсации за неудобства обещают повышенную ставку по вкладу.

Для активации обновленного счета человека просят перевести деньги на «безопасный» счет через банкомат. Мошенники гарантируют, что после обновления реквизитов все финансовые активы, которые находились на счетах клиента, будут восстановлены. Но на деле они выманивают средства клиентов на свои счета и в дальнейшем скрываются.

— Злоумышленники не в первый раз пугают клиентов подозрительными операциями на их счете, присылают и подделывают банковские документы, где довольно подробно расписывают необходимые шаги для «спасения» средств на счете. Бумага с подписью и печатью всегда выглядит убедительнее телефонного звонка и вызывает у клиентов доверие. Но стоит отметить, что мошенники присылают такие документы после звонка в мессенджеры, где банки никогда не общаются с клиентами. Важно помнить: банк никогда не будет просить обновить счет – это просто не имеет смысла, ведь при подозрительных операциях доступ к нему просто блокируется самой организацией до выяснения всех обстоятельств, — отметил старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.

По данным банка, за январь-август мошенники совершили более 4,8 млн атак на клиентов. Финансовой организации удалось спасти более 8,8 млрд рублей на счетах. Большую часть звонков аферисты совершают с мобильного телефона — больше 60%, на долю мессенджеров приходится — 30%, с городских номеров — 9%.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.