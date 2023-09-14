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НовостиОбщество14 сентября 2023 14:11

Жителей Самарской области пригласили пройти диспансеризацию

Горожане смогут своевременно выявить хронические заболевания
Алена ПРОВКИНА
Самарцы смогут пройти диспансеризацию

Самарцы смогут пройти диспансеризацию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местных жителей пригласили пройти диспансеризацию. Самарцы смогут своевременно выявить хронические неинфекционные заболевания.

По информации министерства здравоохранения Самарской области, работающие местные жители смогут прийти в поликлинику даже в вечернее время и в субботу. Жители сел смогут пройти диспансеризацию в своем ФАПе. Для записи на конкретный день самарцам следует обратиться в свою поликлинику.

Диспансеризация способствует раннему выявлению заболеваний и факторов риска. Профилактическое работе уделяют особое внимание в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и «Демография».