Жителей Самарской области пригласили пройти диспансеризацию

Самарцы смогут пройти диспансеризацию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местных жителей пригласили пройти диспансеризацию. Самарцы смогут своевременно выявить хронические неинфекционные заболевания.

По информации министерства здравоохранения Самарской области, работающие местные жители смогут прийти в поликлинику даже в вечернее время и в субботу. Жители сел смогут пройти диспансеризацию в своем ФАПе. Для записи на конкретный день самарцам следует обратиться в свою поликлинику.

Диспансеризация способствует раннему выявлению заболеваний и факторов риска. Профилактическое работе уделяют особое внимание в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и «Демография».