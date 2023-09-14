В Самаре строительство станции «Театральная» вышло на новый этап

Улицу Самарскую благоустроят. Фото: мэрия

В Самаре продолжают строительство новой станции метро «Театральная». В областном центре обсудили окончание нового этапа и особенности благоустройства.

По информации городской администрации, по планам 25 сентября ограничат движения на улице Самарской, в районе Арбитражного суда. Транспорт пустят по улице Ярмарочной в одностороннем режиме. Участок на улице Самарской огородят, там приступят к устройству котлована. До 2024 года подрядчик должен завершить все работы.

Строительство станции коснется части улицы Самарской и частично сквера. На территории установят вентиляционную камеру. На финальном этапе планируют восстановить озеленение улицы Самарской.