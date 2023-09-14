В Самарской области более 5 тысяч жителей получат помощь в новом амбулатории

Во врачебном амбулатории выполнили капитальный ремонт.

В Сергиевском районе Самарской области более 5 тысяч местных жителей смогут получить помощь в новом амбулатории. Во врачебном центре выполнили капитальный ремонт.

По информации министерства здравоохранения Самарской области, в поселке Сургут Сергиевского района реализуется национальный проект «Здравоохранение». В штате подразделения – участковый врач-терапевт, врач-педиатр и медицинская сестра. Специалисты заменили инженерные коммуникации, обновили интерьер, над кабинетами установили навигационные указатели.

Напомним, за последнее время в Сергиевском районе обновили 10 медицинских подразделений.