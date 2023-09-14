В Самаре ограничат движение транспорта в районе Арбитражного суда 25 сентября

Движение будет ограничено Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на улице Самарской временно ограничат движение транспорта с 25 сентября 2023 года. На участке продолжают строительство новой станции метро «Театральная».

По информации городской администрации, движение ограничат по улице Самарской, в дальнейшем транспортные потоки перенаправят по улице Ярмарочной в одностороннем режиме. Специалисты огородят участок по улице Самарской, там стартуют работы по устройству котлована. Согласно контракту, подрядчики до 2024 года завершат работу.

Строительство станции метро коснутся части улицы Самарской. После работ территорию планируют благоустроить.