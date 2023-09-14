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НовостиОбщество14 сентября 2023 17:46

В Самаре ограничат движение транспорта в районе Арбитражного суда 25 сентября

Участок улицы Самарской будет закрыт
Алена ПРОВКИНА
Движение будет ограничено

Движение будет ограничено

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на улице Самарской временно ограничат движение транспорта с 25 сентября 2023 года. На участке продолжают строительство новой станции метро «Театральная».

По информации городской администрации, движение ограничат по улице Самарской, в дальнейшем транспортные потоки перенаправят по улице Ярмарочной в одностороннем режиме. Специалисты огородят участок по улице Самарской, там стартуют работы по устройству котлована. Согласно контракту, подрядчики до 2024 года завершат работу.

Строительство станции метро коснутся части улицы Самарской. После работ территорию планируют благоустроить.