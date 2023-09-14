В Самаре теплоход навалился на створку ворот шлюза

Разлива нефти не допустили. Фото: Приволжская транспортная прокуратура

В Самаре теплоход Норд протаранил створку ворот шлюза. Происшествие зафиксировали вечером в среду, 13 сентября 2023 года.

По информации Приволжской транспортной прокуратуры, вечером в среду в 21:18, 13 сентября 2023 года, теплоход Норд, буксировавший две баржи, при заходе в шлюз №22 завалился на створку ворот правым бортом. К счастью, обошлось без пострадавших. Баржа не получила повреждений, разлива нефти не допустили.

Специалисты обнаружили небольшую деформацию опорного швеллера. На место происшествия прибыл заместитель Куйбышевского транспортного прокурора. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства.