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НовостиОбщество15 сентября 2023 3:47

Самарцам рассказали, может ли работодатель отказать мужчине в декрете

Некоторые мужчины однозначно готовы воспользоваться своим правом
Алена ПРОВКИНА
Специалисты ответили на вопросы горожан

Специалисты ответили на вопросы горожан

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самары рассказали, может ли работодатель отказать мужчине в декретном отпуске. Треть горожан в случае рождения ребенка готовы воспользоваться таким правом на отпуск.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в стране 27% опрошенных мужчин точно готовы уйти в декретный отпуск после рождения ребенка, 16% скорее согласились бы на это. Эксперт отмечает, что, согласно статье 256 ТК РФ, право на декрет есть не только у матери, но и любого другого родственника, который осуществляет фактический уход за ребенком. Чтобы получить такой отпуск, работнику нужно обратиться к работодателю с заявлением.

При этом, условия отпуска и его продолжительность не должны отличаться в зависимости от того, кто использует такой отпуск.