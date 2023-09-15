Самарцам рассказали, может ли работодатель отказать мужчине в декрете

Специалисты ответили на вопросы горожан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самары рассказали, может ли работодатель отказать мужчине в декретном отпуске. Треть горожан в случае рождения ребенка готовы воспользоваться таким правом на отпуск.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в стране 27% опрошенных мужчин точно готовы уйти в декретный отпуск после рождения ребенка, 16% скорее согласились бы на это. Эксперт отмечает, что, согласно статье 256 ТК РФ, право на декрет есть не только у матери, но и любого другого родственника, который осуществляет фактический уход за ребенком. Чтобы получить такой отпуск, работнику нужно обратиться к работодателю с заявлением.

При этом, условия отпуска и его продолжительность не должны отличаться в зависимости от того, кто использует такой отпуск.