Детская площадка и спортивная зона появились во дворе по Ново-Садовой в Самаре

Для безопасности детей уложено мягкое резиновое покрытие. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершилось обновление территории во дворе домов № 283 и 283А на улице Ново-Садовой. Там появились детская площадка и спортивная зона. Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

В честь торжественного открытия новых площадок для местных жителей организовали праздник. Теперь они могут проводить время на новой детской площадке и в зоне для занятий спортом. Во дворе установили турники, тренажеры, баскетбольное кольцо. Там есть горки, качели и карусели.

Для безопасности детей уложено мягкое резиновое покрытие. Также во дворе отремонтировали проезд, оборудовали парковку, а у пересечения тротуарных дорожек высадили ель. Всего в этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Октябрьском районе обновили три дворовые территории.

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