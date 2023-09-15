Самарские регбисты в составе сборной России отправились на международный турнир

Соревнования будут проходить с 14 по 18 сентября в городе Бактуу-Долоноту в Киргизии. Фото: минспорта Самарской области

Представители сборной Самарской области по регби вошли в состав национальной сборной команды России. В четверг, 14 сентября, они отправились на международный турнир в Кыргызстан. Об этом сообщили в министерстве спорта региона.

Самарские регбисты Георгий Андронов, Кирилл Дорофеев, Сергей Власов, Виталий Соловьев, Амир Шамшутдинов и тренер Максим Саврасов поборются вместе с российскими спортсменами за трофей в пляжном регби.

Соревнования будут проходить с 14 по 18 сентября в городе Бактуу-Долоноту в Киргизии. Напомним, ранее сборная Самарской области стала победителем Кубка России по пляжному регби-2023. В Москве соревновались восемь мужских команд со всей страны.

На пути к финалу самарские регбисты не проиграли ни одного матча. Впервые в истории сборная Самарской области сделала золотой дубль в пляжном регби, одержав победу и на Чемпионате России, и на Кубке России.

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