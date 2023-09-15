Самарцы рассказали о дискриминации на работе из-за внешности, пола и возраста

С предвзятым отношением в трудовой сфере в этом году сталкивались 36% самарцев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары назвали профессиональные сферы, где они чаще всего сталкиваются с различными видами дискриминации. Об этом сообщает исследовательский центр Зарплаты.ру.

По данным опроса, с предвзятым отношением в трудовой сфере в этом году сталкивались 36% самарцев. Работодатели и сотрудники предвзято относятся к возрасту (59%), семейному положению (34%), полу (25%), ограничениям по здоровью (20%), внешности (17%), социальному положению (17%).

Также в числе ответов были национальность (11%), политические и религиозные убеждения (7% и 5%), сексуальная ориентация (1%). С дискриминацией по полу самарцам чаще приходилось сталкиваться в строительстве, промышленности, энергетике и ИТ. По мнению горожан, предвзятое отношение к возрасту и семейному положению есть во всех профессиональных отраслях.

В плане семейного положения работодателей не устраивает наличие детей (56%) и возможности беременности (13%) или же отсутствие детей и супруга (по 9%). А вот дискриминации из-за своей внешности возникала из-за всего облика в целом (51%), лишнего веса (27%), неформальной одежды (14%).

Также напряженно относились к пирсингу, татуировкам и яркому окрашиванию волос. С такими видами предвзятого отношения самарцы сталкиваются в финансовом секторе, розничной торговле, образовании и ресторанном бизнесе.

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