Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 сентября 2023 5:27

Самара попала в список городов с высокими зарплатами для рабочего персонала

Аналитики провели опрос среди соискателей и работодателей
Алена ПРОВКИНА
Рабочий персонал востребован в регионе

Рабочий персонал востребован в регионе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарской область попала в топ регионов с высокими зарплатами для рабочего персонала. Аналитики изучили опрос, проведенный среди соискателей и работодателей.

По информации сервиса hh.ru, в целом в ПФО спрос на рабочий персонал увеличился на 49%. Регионами с самым большим приростом вакансий стали: Кировская и Нижегородская области (+61%), Пензенская область (+59%) и Самарская область (+57%). Меньше других стали интересоваться специалистами и работниками в Удмуртии – всего +19% год к году.

Аналитики также отмечают, что сфера «Рабочий персонал» остается дефицитной. В Поволжье уровень конкуренции составляет 1,7 резюме на вакансию, а в Самарской области – 1,9.