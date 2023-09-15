Самара попала в список городов с высокими зарплатами для рабочего персонала

Рабочий персонал востребован в регионе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарской область попала в топ регионов с высокими зарплатами для рабочего персонала. Аналитики изучили опрос, проведенный среди соискателей и работодателей.

По информации сервиса hh.ru, в целом в ПФО спрос на рабочий персонал увеличился на 49%. Регионами с самым большим приростом вакансий стали: Кировская и Нижегородская области (+61%), Пензенская область (+59%) и Самарская область (+57%). Меньше других стали интересоваться специалистами и работниками в Удмуртии – всего +19% год к году.

Аналитики также отмечают, что сфера «Рабочий персонал» остается дефицитной. В Поволжье уровень конкуренции составляет 1,7 резюме на вакансию, а в Самарской области – 1,9.