Курс «Основы российской государственности» впервые ввели в вузе Самары

Всего предусмотрено восемь лекций и 16 практик. Фото: пресс-служба Самарского политеха Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В сентябре 2023 года в Самарском политехе впервые началось обучение по курсу «Основы российской государственности». Освоить этот образовательный модуль должны теперь обязательно первокурсники всех направлений подготовки.

— На практических занятиях будут проходить групповые дискуссии, просмотры научно-популярных и просветительских видеороликов. А на семинары планируется приглашать представителей органов государственной власти региона и сотрудников предприятий, — рассказали в пресс-службе университета.

Студенты пройдут программу за один семестр. Всего предусмотрено восемь лекций и 16 практик. Завершится курс дифференцированным зачетом. Отмечается, что упор нового модуля делается на объяснение того, как устроено и работает современное российское государство.

Также в ходе занятий речь пойдет о том, какие отношения человека с государством предполагает современная нормативно-правовая система России и что осмысленный патриотизм является основой государственности.

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