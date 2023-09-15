В Самарской области задержали члена ОПГ, укравшего нефть

Злоумышленника задержали. Фото: ГУ МВД по региону

В Красноярском районе Самарской области правоохранители смогли задержать члена преступной группировки. Злоумышленники пытались украсть нефть из нефтепровода.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в октябре прошлого года сотрудники полиции получили информацию о том, что несколько мужчин причастны к краже нефти. В ходе оперативных мероприятий правоохранители смогли задержать членов ОПГ, которые похитили нефть с помощью врезки в трубу. Сотрудники правопорядка установили, что организатор предложил знакомым совершить преступление и распределил между ними роли.

Соучастники арендовали тягач, установили в него емкость для перевозки нефти и начали наполнять цистерну. Сотрудники полиции смогли задержать подозреваемых. Одного из участников группы – водителя тягача приговорили к 3 годам лишения свободы условно.