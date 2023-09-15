Самарчанка сделала в общем коридоре дома помещение для хранения имущества

Перепланировка препятствовала использованию общего коридора по назначению. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Самары сделала в общем коридоре дома на своем этаже отдельное помещение для хранения имущества. Судебные приставы Промышленного района обязали ее демонтировать незаконные перегородки с металлическими дверьми.

— Перепланировка препятствовала использовать общий коридор по назначению и нарушала противопожарные правила. В случае возникновения ЧП эвакуация людей была бы невозможна, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Поэтому управляющая организация обратилась в суд, который обязал женщину убрать перегородки с металлическими дверьми. Однако в установленный срок жительница многоквартирного дома так и не выполнила требования суда.

Тогда судебный пристав взыскал с нее исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей и временно ограничил в праве выезда за пределы России. Только после этого самарчанка снесла возведенное помещение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал