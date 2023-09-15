Самарчанка сделала в общем коридоре дома помещение для хранения имущества

Перепланировка препятствовала использованию общего коридора по назначению.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жительница Самары сделала в общем коридоре дома на своем этаже отдельное помещение для хранения имущества. Судебные приставы Промышленного района обязали ее демонтировать незаконные перегородки с металлическими дверьми.
— Перепланировка препятствовала использовать общий коридор по назначению и нарушала противопожарные правила. В случае возникновения ЧП эвакуация людей была бы невозможна, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.
Поэтому управляющая организация обратилась в суд, который обязал женщину убрать перегородки с металлическими дверьми. Однако в установленный срок жительница многоквартирного дома так и не выполнила требования суда.
Тогда судебный пристав взыскал с нее исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей и временно ограничил в праве выезда за пределы России. Только после этого самарчанка снесла возведенное помещение.
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