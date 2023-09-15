ДТП с четырьмя грузовиками спровоцировало серьезную пробку на Жигулевской ГЭС

Грузовик с цистерной протаранил три большегруза / Фото: Любовь Картунова / Происшествия Тольятти

Ранним утром в пятницу, 15 сентября 2023 года, на 969 км трассы М-5 «Урал» на Жигулевской ГЭС произошло серьезное ДТП. Там столкнулись четыре грузовых автомобиля. Из-за этого на дороге образовалась внушительная пробка. Очевидцы поделились в соцсетях видео с места происшествия.

По данным ГУ МВД по Самарской области, все случилось в 05:07. 50-летний мужчина, двигаясь на автомобиле DAF с полуприцепом-цистерной со стороны Жигулевска в направлении Тольятти, наехал на стоящий на обочине IVECO с полуприцепом. После этого он продолжил движение и задел еще два грузовика: Renault Magnum с полуприцепом и Mercedes с полуприцепом-цистерной.

Машины получили различные механические повреждения. Среди людей, к счастью, никто не пострадал. Разлива топлива не было. В настоящее время полицейские продолжают выяснять все детали аварии. Проводится проверка.

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