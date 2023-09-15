Трое саратовских выпускников пополнили ряды актеров самарского драмтеатра

Будучи студентами парни и девушка выступали на сцене саратовского театра драмы. Фото: пресс-служба драмтеатра

В новом театральном сезоне в самарском драмтеатре появились три новых актеров – выпускников саратовского театрального института СГК. Пресс-служба театра представила жителям региона новых артистов драмы.

Так, Анастасия Максимушкина за годы студенчества играла Леди Макбет в спектакле «Шекспир. Диалоги», Маньку-Маленькую в спектакле «Яма», Ларису в спектакле «Хроники Московского захолустья». Сейчас актриса репетируют роль для премьерного спектакля «Это все она», который зрители смогут увидеть уже в октябре.

В спектакле «Это все она» занят и Михаил Мильденберг. Студентом он тоже выступал на сцене саратовского театра драмы. Молодому человеку уже приходилось исполнить роль сказочника в спектакле «Снежная королева», Митю в постановке «С любимыми не расставайтесь» и священника в «Отверженных».

Третий новый актер – Дмитрий Мараховский сейчас тоже вливается в творческий процесс самарской драмы. Ранее он играл роль Молчалина в «Горе от ума», Ринго в спектакле «Церковь пресвятого макчикена», Колю Гладышева в «Яме».

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