В Самарской области водитель Geely MK погиб в ДТП с грузовиком

Водитель легковушки погиб на месте ДТП / Фото: ЧП Самара

Вечером в четверг, 14 сентября 2023 года, на 1 112 км трассы М-5 в Сергиевском районе произошло смертельное ДТП. Там столкнулись автомобиль Geely MK и грузовик Mercedes. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, все случилось в 17:10. Обстоятельства и виновник аварии пока неизвестны. На кадрах, которые очевидцы опубликовали в соцсетях, видно, что легковушка получила довольно серьезный удар — у нее раскурочена передняя часть. Водитель — 64-летний мужчина — не выжил. Он погиб на месте до приезда медиков скорой помощи.

В настоящее время правоохранители выясняют все детали происшествия. Проводится проверка.

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