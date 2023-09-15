Жителям Самары показали, как будет выглядеть территория у станции «Театральная»

Самарцам рассказали о благоустройстве. Фото: мэрия

В Самаре продолжают строительство новой станции метро «Театральная». Местным жителям показали облик улицы Самарской после завершения работ.

По информации городской администрации, внимаю собравшихся во время совещания представили дизайн-проект территории у новой станции. По планам, с 25 сентября в областном центре ограничат движение транспорта на улице Самарской, в районе Арбитражного суда. Участок улицы огородят, чтобы дать старт работы по устройству котлована.

Главный архитектор компании-подрядчика отметил, что работы по возведению новой станции коснуться и прилегающей территории на улице Самарской. На участке появится вентиляционная камера, а на финальной стадии – восстановят озеленение.