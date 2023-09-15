В режиме одного окна: ветеранам СВО оказывается необходимая правовая помощь

Основной вектор взаимодействия будет направлен на совершенствование законодательства и правовую помощь участникам СВО.

По Указу президента Российской Федерации с 1 июня 2023 года во всех 89 субъектах страны начали работу филиалы Государственного фонда. В Самарской области такой центр разместился на территории стадиона «Солидарность Самара Арена».

Как рассказала руководитель самарского филиала фонда Наталья Полянскова, главная задача - персональное адресное сопровождение ветеранов специальной военной операции, членов семей бойцов, их близких, родных в формате одного окна. Они могут получить консультации по медико-социальной экспертизе, психологическую поддержку, проконсультироваться с юристом, получить новые знания и помощь в поиске работы и многое другое.

Депутатский корпус областного парламента с первых дней специальной военной операции оказывает всестороннюю помощь бойцам, их семьям и жителям новых территорий России.

- Наши депутаты не единожды выезжали в зону проведения спецоперации и общались с бойцами, оказывали поддержку вернувшимся воинам, семьям погибших и раненых. Требуют корректировки вопросы правового обеспечения как областного, так и федерального законодательства. И мы обязательно эту большую работу будем проводить, - отметил председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.

Некоторое время назад аналогичное соглашение о взаимодействии было подписано между региональным филиалом Государственного фонда «Защитники Отечества» и фракцией «Единая Россия» в Самарской губернской думе.