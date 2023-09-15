Трассу Самара — Новокуйбышевск капитально отремонтируют в 2024 году

Ремонт дороги проведут с апреля по ноябрь 2024 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области капитально отремонтируют трассу Самара — Новокуйбышевск. Обновят участок с 18+700 по 25+500 км в Волжском районе. Сейчас региональный Минтранс ищет подрядчика для проведения работ. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, на трассе необходимо обновить дорожное полотно, мост, пересечения и примыкания, а также освещение. Срок выполнения работ — с 1 апреля по 1 ноября 2024 года. Власти готовы заплатить за ремонт 1,2 млрд рублей.

Сейчас идет процесс подачи заявок. Подрядчика выберут с помощью электронного аукциона. Его итоги планируется подвести 3 октября 2023 года.

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