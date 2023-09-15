Самарцам рассказали, как беспорядочные связи повышают риск заражения ВИЧ

У каждого человека своя история, в том числе, и болезней. Инфекций, передающихся половым путем, много и самая опасная - вирус иммунодефицита человека. Лекарства, полностью избавляющего от этой болезни, еще нет: ученые научились лишь сдерживать вирус, помогая человеку, своевременно начавшему лечение, жить долго и качественно. Плохая новость в том, что носитель долгое время может и не подозревать о том, что является для своих партнеров «бомбой замедленного действия». Поэтому ваши романтические отношения с таким незнакомцем (незнакомкой) могут закончиться положительным тестом на ВИЧ. Если же перебирать партнеров часто, вероятность заражения многократно возрастает. Защититься от опасной инфекции помогут только защищенные половые контакты. И, как это не банально, любовь и верность одному партнеру.

Бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ можно во всех отделениях областного СПИД-центра:

г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 226

г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 142

г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 1а

г. Тольятти, бульвар Здоровья, д. 25

г. Тольятти, ул. Зеленая, д.15

г. Сызрань, ул. Астраханская, д. 41

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