Презентация сборника поэтессы Алевтины Золотаревой пройдет в Самаре

Во время встречи автор прочитает свои произведения в дуэте с музыкальными импровизациями пианистки Ольги Ерофеевой. Фото: "Новое пространство"

В пятницу, 15 сентября, в галерее «Новое пространство» пройдет презентация сборника поэтессы Алевтины Золотаревой «Стихинекстати». Об этом сообщает пресс-служба галереи.

Во время встречи автор прочитает свои произведения в дуэте с музыкальными импровизациями пианистки Ольги Ерофеевой. По словам поэтессы, ее главная художественная задача заключается в том, чтобы отделить от себя стихи через чтение и услышать, как они переплавятся в мелодию, преломившись через восприятие слушателей.

Прийти на презентацию могут все желающие бесплатно, вход свободный. Она состоится 15 сентября в 18:00. Гости смогут не только послушать поэтические строки и музыку, но и получить в подарок книгу «Стихинекстати».

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