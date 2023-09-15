В Самарской области сельчанина осудили за незаконное хранение боеприпасов

Суд приговорил мужчину к условному сроку Фото: Ольга МАКОВЕЦКАЯ

В Самарской области вынесли приговор сельчанину, который хранил у себя в мастерской боеприпасы. У мужчины нашли десятки патронов для спортивного и охотничьего оружия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Ранее полицейским поступила информация, что 47-летний житель Красноярского района может быть причастен к незаконному хранению боеприпасов. Они наведались к нему домой и нашли этому подтверждение. В мастерской, расположенной во дворе дома сельчанина, стражи порядка обнаружили 149 патронов. Экспертиза показала, что это охотничьи патроны кольцевого воспламенения калибра 5,6 х 16 мм. Они предназначены для использования в спортивном и охотничьем нарезном огнестрельном оружии.

Мужчину задержали. Он рассказал полицейским, что боеприпасы нашел в 2020 году на территории Старо-Буянских садов. Они находились в строительном мешке. Сельчанин решил оставить находку себе. В отношении него возбудили уголовное дело. Недавно расследование было завершено, и мужчина предстал перед судом. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно.

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