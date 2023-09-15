Крупный пожар произошел у Кировского рынка в Самаре 15 сентября

Черные клубы дыма видны издалека Фото: СОЦСЕТИ

Утром в пятницу, 15 сентября 2023 года, в Советском районе Самары произошло ЧП. В районе Кировского рынка произошел крупный пожар. Очевидцы поделились в соцсетях фото и видео.

- Что-то сильно дымит за рынком. Клубы черного дыма видны издалека, - поделились самарцы.

Что именно загорелось, пока неизвестно. Горожане предполагают, что огонь вспыхнул на территории бывшего подшипникового завода. Однако пока подтверждения этой информации нет. Официальные комментарии по поводу пожара пока не поступали

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