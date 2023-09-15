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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 7:33

В Самаре мужчина заступился за возлюбленную и украл телефон у обидчицы

Самарец украл телефон знакомой во время дружеской встречи
Алена ПРОВКИНА
Подозреваемого задержали правоохранители

Подозреваемого задержали правоохранители

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель обвиняется в краже сотового телефона. Мужчина решил заступиться за возлюбленную и украл гаджет у знакомой.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Она рассказала, что вечером пошла в гости к семейной паре. Во время дружеской встречи две женщины поссорились, в ходе выяснения отношений приятель подруги выхватил телефон из рук заявительницы и вышел из квартиры.

Сотрудники полиции установили личности всех участников инцидента. Подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что сдал похищенное в ломбард за 2000 рублей. Уголовное дело направят в суд.