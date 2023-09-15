Врач-психиатр рассказал самарцам о влиянии алкоголя на подростковый организм

Специалисты рассказали о вреде алкоголя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области детский врач-психиатр-нарколог рассказал о влиянии алкоголя. Спиртное снижает умственные способности и истончает стенки сосудов.

По информации министерства здравоохранения Самарской области, в период с 10 до 16 лет организм подростка активно развивается. В это время стремительно развивается головной мозг и устанавливается связь между нервной и эндокринной системами. Специалисты отмечают, что в этом возрасте организм недостаточно созрев, а центральная нервная система неустойчива. После употребления алкоголя этанол попадает в желудок и тонкий кишечник, кровь и в печень.

Алкоголизм у подростков развивает быстрее и приводит к тяжелым расстройствам. Врачи рекомендуют родителям и опекунам объяснять молодому поколению вред алкоголя.