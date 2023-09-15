70 документальных картин вошли в программу кинофестиваля «Соль земли» в Самаре

Вход на все кинопоказы свободный, на творческие встречи по пригласительным билетам. Фото: минкульт Самарской области

С 18 по 22 сентября в Самаре пройдет международный кинофестиваль «Соль земли». В этом году на фестиваль отправили более 500 работ. Из них в конкурсную программу вошли 70 документальных картин, представленные в пяти номинациях.

— Показы еще 30 кинолент состоятся в рамках специальных программ. Из Самары в адрес фестиваля поступило 10 киноработ, в конкурс вошло три фильма, — рассказали в минкульте Самарской области.

Так, от самарских режиссеров будут представлены «Ленчик на высоте», «Неочевидная Самара Щербачевых» и «Директор». В отдельную программу вошли кинематографисты из стран участников БРИКС.

В 2023 году в рамках кинофестиваля «Соль земли» откроется кинолаборатория «Соль 2.0». Профессиональные кинематографисты проведут мастер-классы на темы кинорежиссуры, анимации, операторского и сценарного искусства для всех желающих.

Также в рамках мероприятия состоятся творческие встречи и торжественная церемония награждения победителей. Вход на все кинопоказы свободный, на творческие встречи по пригласительным билетам.

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