В Самаре мужчина понесет ответственность за украденные пачки масла

Полицейские задержали подозреваемого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Промышленном районе Самары представитель сетевого магазина обратился за помощью к правоохранителям. При проведении ревизии сотрудники обнаружили недостачу товара.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники полиции провели комплекс мероприятий в магазине на улице Георгия Димитрова. Судя по материалам с камеры видеонаблюдения, злоумышленник зашел в супермаркет и спрятал в сумку 8 пачек сливочного масла и 2 упаковки сыра. После подозреваемый продал похищенное случайному прохожему. Правоохранители задержали жителя Самары. Мужчина признал свою вину, раскаялся и выразил готовность сотрудничать с дознанием.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Его направили в суд для принятия решения по существу.