В России смартфон и умные часы впервые объединили одним номером

Теперь можно наслаждаться прогулкой и быть на связи, даже если телефон остался дома или разрядился Фото: Shutterstock

В России впервые объединили одним номером умные часы и смартфон. Благодаря этому аксессуар можно будет использовать автономно — без привязки к мобильному телефону. Такую услугу в пяти регионах страны запускает МегаФон.

Технология позволяет присоединить умные часы к основному номеру на смартфоне и использовать их в рамках единого тарифа и счета. Новшество поможет аксессуару принимать и совершать звонки, отправлять сообщения, использовать мобильный интернет, даже если телефон не рядом или разрядился.

— Использовать устройства, когда на смартфоне и умных часах разные номера довольно неудобно: это усложняет ежедневные коммуникации. Поэтому мы разработали новую услугу. Она позволяет связывать одним номером смартфон и умные часы c eSIM. Теперь можно наслаждаться прогулкой, бегом, плаванием и быть на связи, даже если телефон остался дома или разрядился, — прокомментировал директор департамента по развитию МегаФона Игорь Глебов.

Подобную технологию уже используют мобильные операторы в странах Европы, Азии, Ближнего Востока, Северной и Южной Америки, Австралии. В России услуга пока будет доступна в Туле, Пензе, Чебоксарах, Орле и Саратове. Постепенно география проекта будет расширяться.

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