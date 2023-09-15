В Самаре женщина пострадала в результате столкновения двух легковушек

Пострадавшую госпитализировали. Фото: ГУ МВД России по региону

В Куйбышевском районе Самары столкнулись два автомобиля. Аварию зафиксировали вечером в пятницу, 14 сентября 2023 года.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, автомобиль «Toyota Land Cruiser» ехал по улице Тракторной в направлении улицы Главной. На перекрестке автолюбитель не предоставил преимущества в движении машины, движущейся по главной дороге. Водитель столкнулся с «LADA Granta».

В результате столкновения, пострадала 72-летняя женщина-пассажир автомобиля «LADA Granta». Пострадавшей назначили амбулаторное лечение.