Кандидаты от ЕР одержали уверенные победы на выборах в Самарской области

"Партия власти" получила 78% мандатов на всех уровнях выборов / Фото: Единая Россия

В России подвели итоги единого дня голосования 2023 года. В рамках прошедших выборов состоялись 4,2 тысячи избирательных кампаний, на которых замещались около 32 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.

Убедительную победу одержала «Единая Россия». Она получила 78% мандатов на всех уровнях выборов. 24,5 тысяч депутатских мест по итогам ЕДГ-2023 замещают кандидаты от партии — за них проголосовали более 24 млн избирателей. Представители ЕР одержали уверенные победы и на прямых выборах высших должностных лиц в 19 регионах страны. У каждого был серьезный отрыв от конкурентов.

В Самарской области на выборах губернатора тоже победил кандидат от «Единой России». Это действующий глава региона Дмитрий Азаров. Он набрал 83,83% голосов. В думе Тольятти представители партии получили 30 мандатов из 35, в думе Сызрани — 24 из 26.

— Высокие показатели по явке еще раз говорят о том, что в Самарской области живут люди неравнодушные, активные, энергичные. Надо только дать им возможность реализовать свои таланты, свое желание благоустраивать родную землю, — сказал Дмитрий Азаров.

Он добавил, что при той активности, которую жители показали на выборах, регион справится со всеми стоящими перед ним задачами.

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