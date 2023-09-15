В Самарской области отремонтировали дорогу в селе Красноармейское

Все работы планируется завершить к 1 октября этого года. Фото: правительство Самарской области

В селе Красноармейское Самарской области завершается капитальный ремонт участка автомобильной дороги «Самара-Волгоград» - Красноармейское – Пестравка по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в правительстве региона.

Был отремонтирован участок протяженностью 5,077 км. Помимо замены дорожного полотна на улице Шоссейной построят 6,4 км тротуаров и устроят 160 опор освещения. Также на обновленной дороге установят восемь остановочных карманов с новыми автобусными павильонами, новые дорожные знаки.

Помимо этого, будут сделаны пешеходное и барьерное ограждения, светофоры, тактильная плитка, искусственные дорожные неровности и нанесена разметка термопластиком. Подрядчик уже полностью закончил укладывать верхний слой асфальтобетонного покрытия, устанавливать освещение, знаки и светофоры.

На 70% выполнены работы по устройству тротуаров. Все работы планируется завершить к 1 октября этого года. В рамках контракта подрядная организация должна будет в течение трех лет обеспечивать содержание данного участка.

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