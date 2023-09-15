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НовостиОбщество15 сентября 2023 9:53

В Самарской области рассказали, какие дороги планируют отремонтировать

В Тольятти определились с объектами нацпроекта
Алена ПРОВКИНА
Дороги планируют отремонтировать в 2024 году

Дороги планируют отремонтировать в 2024 году

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области продолжают реализовывать национальный проект «Безопасные качественные дороги». В городе планируют отремонтировать 6 автомобильных дорог.

По информации пресс-службы правительства региона, в следующем году в Автограде отремонтируют 6 участков дорог, общая протяженность которых составит 13,76 км. Соответствующий контракт с подрядчиками уже подписан. В список объектов вошли участки улиц: Новозаводской, Революционной, Комзина, Мира, 40 лет Победы и Лесопарковое шоссе.

Специалисты отмечают, что последнюю улицу включили в список по многочисленным просьбам горожан. На участках планируют уложить выравнивающий слой дорожного покрытия, отремонтировать тротуары, установить новые автобусные павильоны, дорожные знаки и заменить люки.