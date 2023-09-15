В Самарской области «Мой бизнес» поддержит проекты победителей «Абилимпикса»

В завершении встречи прошла экскурсия по региональному центру «Мой бизнес». Фото: минэкономразвития Самарской области

В четверг, 14 сентября, в Самарской области на площадке регионального центра «Мой бизнес» представители инфраструктуры господдержки бизнеса встретились с победителями и призерами конкурсов «Профессионалы» и «Абилимпикс». Это региональные чемпионаты профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ.

— Центры «Мой бизнес» упрощают предпринимателям доступ к мерам поддержки и предлагают широкий спектр услуг. Мы всегда рады принимать потенциальных предпринимателей, у которых есть идеи и энтузиазм на воплощение своих проектов в жизнь, — сказала руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

Также она отметила, что министерство во главе с Дмитрием Богдановым готово поддерживать таких активных и инициативных людей. Участникам встречи рассказали о мерах поддержки для начинающих предпринимателей, наилучших формах регистрации и самой процедуре. После презентации все желающие задали интересующие вопросы, поделились идеями и планами.

В завершении встречи прошла экскурсия по региональному центру «Мой бизнес». Центр «Мой бизнес» Самарской области решил поддержать проекты призеров и победителей «Абилимпикса». Отмечается, что условия для развития малого и среднего бизнеса в регионе создаются благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал