«Акрон» сыграет с «Рязанью» в 1/32 финала Пути регионов Кубка России

Тольяттинцы сыграют на выезде. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Тольяттинский «Акрон» сыграет на выезде с «Рязанью» в рамках 1/32 финала Пути регионов Кубка России. Об этом стало известно в пятницу, 15 сентября 2023 года, во время жеребьевки этой стадии турнира. Ориентировочная дата встречи – 27 сентября.

ФК «Рязань» стартовал с 1/128 финала Пути регионов Кубка России и по ходу турнира выбил «Космос» из Долгопрудного и дзержинский «Химик». Для «Акрона» это дебютная игра в этом розыгрыше кубка страны.

Напомним, в прошлом сезоне тольяттинцы стали открытием турнира: «Акрон» вылетел только в первом этапе финала Пути регионов, уступив в серии пенальти «Краснодару». До этого красно-черные выбили из турнира «Аланию», «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».