В Самаре аварийные дома на улицах Самарской и Венцека хотят снести в 2024 году

С жильцами проведут переговоры насчет условий изъятия. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Представители городской администрации Самары рассказали о судьбе аварийных зданий в историческом центре города. Район, охватывающий улицы Затонную, Самарскую, Венцека и Братьев Коростелевых, станет объектом переселения жителей из аварийного жилья.

Пятый этап программы переселения, заключающийся в сносе зданий, будет реализован к концу 2024 года. В настоящее время один из многоквартирных домов в этом районе, расположенный на Венцека, 33а, признали аварийным и подлежащим сносу. Там с собственниками будут обсуждать условия расселения.

Мэрия также озвучила адреса домов, которые будут следующими в очереди на снос. Как пишет 63.ру, уничтожить собираются и дома по адресам: улица Садовая, 5, литера К; улица Садовая, 5, литеры С, С1; улица Ленинская, 3 и другие. Новые меры направлены на обновление и развитие жилого фонда города, а также улучшение условий проживания его жителей.

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