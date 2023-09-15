Международный кинофестиваль «Соль земли» пройдет в Самаре с 18 по 22 сентября

Из Самары в адрес фестиваля поступило 10 киноработ, а в конкурсе будут представлены три фильма. Фото: cultnaslediesamregion.ru

XVI Международный кинофестиваль «Соль земли» пройдет с 18 по 22 сентября 2023 года в Самаре. В нем участвуют сценаристы, операторы и режиссеры из России, Белоруссии, Армении, Киргизии, Таджикистана, Сербии, Франции и других стран. Об этом сообщили в минкульте Самарской области.

В этом году на фестиваль отправили более 500 работ. Из них в конкурсную программу вошли 70 документальных картин. Показы еще 30 кинолент состоятся в рамках специальных программ. Из Самары в адрес фестиваля поступило 10 киноработ, а в конкурсе будут представлены три фильма.

В 2023 году в рамках кинофестиваля «Соль земли» откроется кинолаборатория «Соль 2.0». Профессиональные кинематографисты проведут мастер-классы на темы кинорежиссуры, анимации, операторского и сценарного искусства для всех желающих.

Также состоятся творческие встречи с актером театра и кино Егором Бероевым, актрисами Ксенией Алферовой и Викторией Макарской, кинодокументалистами из Армении. А завершении кинофестиваля пройдет торжественная церемония награждения победителей. Вход на все кинопоказы свободный, на творческие встречи по пригласительным билетам.

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