Самарские экспортеры вышли на новые рынки с господдержкой

Самарские экспортеры вышли на новый уровень.

В Самарской области Тольяттинская компания «ЖИТО» выходит на новый рынок с государственной поддержкой. Предприятие активно сотрудничает с Центра поддержки экспорта региона.

Благодаря национальным проектам «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт» организация может предоставить широкий спектр услуг потенциальным и действующим экспортерам.

- Наш Центр поддержки экспорта входит в число лучших в стране. Специалисты помогут и с оформлением документации, и с переводом на иностранные языки, и с выбором страны и потенциальных партнеров за рубежом, организуют участие в крупных международных выставках, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

За два года компания «ЖИТО» приняла участие в выставке «Продэкспо», бизнес-миссиях в Казахстане и Иране. Помимо этого, представители компании прошли обучение в программе «Экспортный форсаж».