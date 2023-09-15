«Лада» уступила в овертайме «Металлургу» в матче КХЛ

Тольяттинская хоккейная команда проиграла в овертайме. / Фото: ХК «Лада»

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги команда «Металлург» из Магнитогорска 14 сентября 2023 года встретилась с тольяттинской «Ладой». Победу хозяева матча смогли вырвать только в овертайме, и со счетом 3:2 обыграть команду из Самарской области. Однако «Лада» все же заработала одно очко.

«Металлург» начал игру уверенно и на 45-й секунде открыл счет благодаря голу Данилы Юрова. Через четыре минуты Егор Коробкин увеличил преимущество хозяев до 2:0. На предсезонке «Ладе» удавалось отыгрываться и со счетом 1:4 и выигрывать матч, однако и сейчас команде из Тольятти не удалось проделать подобного. В результате во втором периоде «Лада» все же смогла сократить разницу в счете. В начале третьего периода канадский хоккеист Трой Джозефс с передачи Скотта Космачука восстановил равенство в счете - 2:2.

В основное игровое время матч закончился ничьей - 2:2. Победителя определили в овертайме. Там удача улыбнулась хозяевам, и гол Макара Хабарова принес пятую победу «Металлургу».

По окончании матча главный тренер «Лады» Олег Браташ подвел итоги , отметив, что команда не меняла свой тактический план на игру и старалась справиться с проблемой преимущества соперников. Следующую игру хоккейный клуб из Тольятти проведет также в Магнитогорске 16 сентября.

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