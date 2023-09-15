Появился рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Самарской области

Больше всего в регионе зарабатывают стоматологи-ортопеды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервис Работа.ру проанализировал базу вакансий и составил актуальный рейтинг самых высокооплачиваемых предложений в Самарской области. В лидеры выбились стоматолог-ортопед и наладчик фрезерных станков.

На первом месте по уровню заработной платы оказалась вакансия стоматолога-ортопеда в частной клинике. Специалисту предлагается зарплата до 400 000 рублей. Основные обязанности включают ведение ортопедического приема пациентов, выполнение всех видов протезирования зубов. Дальше в рейтинге располагается вакансия наладчика фрезерных станков с ЧПУ на производстве автокомпонентов в Тольятти. Здесь обещают зарплату до 180 000 рублей. Недалеко в рейтинге ушла вакансия начальника участка по монтажу трубопровода, металлоконструкций и технологического оборудования. Работодатели предлагают до 130 000 рублей.

Также в рейтинге присутствует вакансия главного бухгалтера в сфере машиностроения в Тольятти с возможной заработной платой от 100 000 рублей. Главный бухгалтер будет отвечать за ведение всех участков бухгалтерского учета, взаимодействие с контролирующими органами, управление работой бухгалтерии и организацию складского учета.

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