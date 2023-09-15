Самарский врач рассказал, как алкоголь отражается на лечении ВИЧ-инфекции

Нарушения работы печени из-за алкоголя, могут привести даже к необходимости отмены лечения. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Врач психиатр-нарколог самарского центра профилактики и борьбы со СПИД Олег Рогожин рассказал о влиянии алкоголя на лечении при положительном ВИЧ-статусе.

— Употребление спиртных напитков влияет на иммунную систему и замедляет ее восстановление после болезней. Это может отразиться и на лечении ВИЧ-инфекции, так как печень является важным органом для переработки препаратов, которые принимают люди с положительным ВИЧ-статусом, — сказал Олег Рогожин.

Все дело в том, что алкоголь дополнительно нагружает печень, усиливает побочные эффекты антиретровирусных препаратов. Это важно и если человек принимает лекарства для лечения сопутствующих заболеваний, например, противотуберкулезные препараты или антибиотики.

Нарушения работы печени из-за алкоголя, могут привести даже к необходимости отмены лечения. В свою очередь, из-за нарушения схемы лечения увеличивает риск развития у вируса устойчивости к препаратам и снижается их эффективность. Врач отмечает, что при употреблении алкоголя заболевание прогрессирует быстрее.

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