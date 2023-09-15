Самарский экстрасенс Александр Шепс пройдет испытание на родной земле

Александр Шепс пройдет испытание в Самаре. Фото: предоставлено телеканалом ТНТ

Самарский экстрасенс Александр Шепс пройдет испытание на родной семье. Выпуск «Экстрасенсы. Битва сильнейших» покажут на ТНТ уже в эту субботу.

Согласно данным пресс-службы телеканала ТНТ, в этот раз испытание пройдет на родине одного из экстрасенсов – в Самаре. В тройку участников войдут: Александр Шепс, Виктория Райдес и Лина Джебисашвили. По дороге на испытание экстрасенсы расскажут, какими инструментами будут пользоваться, чтобы решить проблему зрителей.

- Интересно посмотреть, потому что в таком составе мы еще не работами, да еще места такие удивительные. Здесь прям место силы изначально! – отметил Александр Шепс.

Экстрасенсы отправятся в курортную зону – на остров Соляный. Посмотреть выпуск горожане смогут 16 сентября в 19:00 на телеканале ТНТ.