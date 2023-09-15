Выставка всемирно известного скульптора открылась на алтайском курорте

На выставке впервые представили новую работу скульптора под названием "Дракон" / Фото: пресс-служба Сбербанка

На Алтае открылась выставка «Трансформация» всемирно известного российского скульптора Даши Намдакова. Ее разместили в пятизвездочном отеле курорта Сбера «Манжерок».

— На мой взгляд, Даши — потрясающий, поцелованный богом скульптор и художник, человек, который создает совершенно самобытные, ни на что не похожие вещи, заставляющие думать и вызывающие эмоции, — отметил президент — председатель правления банка Герман Греф.

На выставке представлены 13 работ Даши Намдакова, в том числе новый проект под названием «Дракон». Экспозиция будет доступна для посещения до 10 декабря 2023 года.

— Алтай — это божественное место, центр Вселенной. Здесь потрясающая культура и цивилизация. Коллекция, которая сюда приехала, небольшая, но это очень знаковые вещи. Я много выставок делал по всему миру, но сегодня мне особенно радостно быть на родине, в Сибири. Это самая ответственная моя выставка, — поделился Даши Намдаков.

Эта выставка стала первой в серии запланированных выставочных проектов на территории курорта. По замыслу организаторов, «Манжерок» должен стать не только местом для активного спорта и отдыха, но и мультикультурным пространством для объединения творческих людей.

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