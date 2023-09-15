Первыми ролики увидели студенты Тольяттинского химико-технологического колледжа / Фото: ПАО "ТОАЗ"

В Тольятти запустили три мультимедийных проекта о наставниках и стажерах. В них с творческой подачей рассказывается о системе наставничества на местном химпредприятии и о самых востребованных там профессиях: оператор ДПУ, слесарь-ремонтник, лаборант химического анализа и др.

Так, два проекта — «Химия мастерства» и #ТОАЗмолодой — представляют собой серию видеороликов. Их героями стали успешные наставники предприятия и стажеры, которые остались работать после прохождения практики. Они делятся первыми впечатлениями о заводе и коллективе, а также о рабочих буднях. Третий проект — «Опыт успеха» — это фотопроект о тандеме наставника и стажера как на работе, так и в неформальной обстановке.

— Для распространения лучших практик компании и мотивации начинающих специалистов мы решили рассказать о роли человека труда на предприятии нестандартным способом. В рамках медиапроектов широкой аудитории будут продемонстрированы самые яркие тандемы наставников и стажеров, их истории, связанные с работой на предприятии, — рассказала директор по связям с общественностью ПАО «ТОАЗ» Ирина Филатова.

Отметим, первыми ролики увидели студенты Тольяттинского химико-технологического колледжа. Посмотрев их, многие из них захотели устроиться на предприятие. В следующем, юбилейном для завода, году на основе проведенных съемок планируется сделать выставку.

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