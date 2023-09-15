Луганский театр кукол приедет в Самарскую область с гастролями

Постановки состоятся в Сызрани, Самаре и Тольятти. Фото: минкульт Самарской области

В Самарской области пройдут гастроли Луганского академического театра кукол. Жители региона смогут увидеть спектакли «Бабушкины сказки. Красная шапочка» и «Маленькая ведьма. Счастье». Об этом сообщили в областном минкульте.

Постановки состоятся 18 сентября в школе искусств № 1 в Сызрани, 20 сентября – в Самарском театре кукол, 22 сентября – в Тольяттинском театре кукол. Министр культуры региона Ирина Калягина отметила, что гастрольные программы позволяют новым регионам интегрироваться в единое культурное пространство России.

— Для нас это уникальная возможность познакомиться с творчеством коллег, обменяться опытом, а зрителям увидеть добрые истории в исполнении артистов Луганского академического театра кукол, — сказала Ирина Калягина.

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