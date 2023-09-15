В Самарскую область придут шквалистый ветер и гроза 15 сентября 2023 года

В регион придет шквалистый ветер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Самарскую область надвигается шквалистый ветер. В регионе объявлен желтый уровень опасности 15 сентября 2023 года.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в ближайший час с сохранением вечером местами по губернии ожидается гроза и шквалистый ветер до 15-18 метров в секунду. Местным жителям рекомендуют не выходить из зданий, если ветер застал вас на улице, лучше укрыться в подземных переходах или подъездах.

Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, крыш и за остановками общественного транспорта. Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач.