Самарцы могут подать заявку на участие в фестивале дизайна «Свой формат»

Фестиваль способствует развитию социокультурного пространства. / Фото: Всероссийский фестиваль дизайна «Свой формат»

Самарское региональное отделение «Союз дизайнеров России» 11 сентября начало прием заявок и авторских работ на участие в ежегодном всероссийском фестивале дизайна «Свой формат». Это мероприятие соберет на одной площадке самых креативных и перспективных людей. В рамках конструктивного диалога они постараются реализовать самые интересные творческих идеи. Об этом сообщил Минкульт Самарской области.

Организаторами фестиваля подчеркивают, что главная цель мероприятия - это не соревнования, а демонстрация достижений и развития российского дизайна, а также поддержка креативной сферы и индустрии дизайна. Фестиваль должен поспособствовать реализации трендов и интересных проектов, а также дать развитие социокультурному пространству. Кроме того, «Свой формат» поможет отобрать самые неординарные произведения современного дизайна.

Прием заявок и авторских работ продлится до 30 сентября. Подробнее в официальной группе фестиваля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал