Власти Самары прокомментировали новость о создании пунктов выдачи противогазов

В мэрии Самары опровергли информацию о создании в городе новых пунктов выдачи противогазов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этой неделе администрация Самары опубликовала проект постановления об обеспечении горожан СИЗами на случай ЧС. В нем говорилось о пунктах выдачи противогазов для неработающего населения. Информация об этом вызвала много обсуждений среди жителей. Редакция «КП-Самара» обратилась в мэрию с просьбой дать разъяснения по данному вопросу. Вот что там ответили.

- Проект постановления в настоящее время не принят. Его принятие предполагается в целях повышения уровня защиты населения Самара от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций. В перечне адресов пунктов выдачи средств индивидуальной защиты указаны уже существующие. На территории города расположение центров не предполагается, - рассказали в администрации областной столицы.

Власти Самары отметили, что сейчас рассматривается вопрос об организации хранения СИЗов в пунктах выдачи для неработающего населения. Дополнительным оборудованием эти объекты оснащать не будут.

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