Холодную воду отключат в трех домах на пр. Кирова в Самаре 22 сентября

Жителей просят при необходимости сделать запас воды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В следующую пятницу, 22 сентября, в Промышленном районе Самары запланировано отключение холодной воды в трех домах на проспекте Кирова. Это связано с ремонтно-профилактическими работами на сетях водоснабжения.

— Большинство работ пройдет без отключения воды, но в некоторых случаях все-таки придется перекрыть водоснабжение на несколько часов. Так, 22 сентября на пр. Кирова будет идти ремонт на водопроводной линии, — сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».

В связи с этим, с 09:30 до 14:00 без холодной воды останутся жители домов № 318, 320 и 316 по пр. Кирова. Бойлер установят на пр. Кирова, 318. Уточняется, что информация является предварительной.

В течение недели список работ могут скорректировать. Жителей просят при необходимости сделать запас воды.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал